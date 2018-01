Später Silvester-Kracher: Niedersachsens Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel beschert mit ihrer Bewerbung um den Bundesvorsitz der Ökopartei eine veritable Neujahres-Überraschung. Die 52-Jährige hatte ihr ehrgeiziges Ziel bisher mit keinem einzigen Wort angedeutet. Nur gegenüber wenigen Parteifreunden bei ersten Sondierungen auf dem letzten Bundesparteitag. Die Entscheidung fiel in der Familie. „Ich habe sie aber selbst für mich getroffen“, schildert Anja Piel die entscheidenden Momente. Nun also: von Fischbeck bei Hameln in das politische Haifischbecken von Berlin – ein gewaltiger Sprung. Und höchst riskant.

Natürlich muss die Grünen-Basis noch ihr Plazet geben. Die Aussichten stehen nicht schlecht. Für die Niedersächsin ist der nächste Bundesparteitag in Hannover ein Heimspiel. Die Wahl der neuen Grünen-Spitze nach dem Rückzug von Simone Peter und Cem Özdemir folgt dabei der innerparteilichen Grünen-Logik: eine Frau, ein Mann, einmal der Realo-Flügel und einmal die Linke. Dass der Schleswig-Holsteiner Robert Habeck (48) zu den Realos zählt ebenso wie Konkurrentin Annalena Baerbock (37) aus Brandenburg, vergrößert die Chancen der bisher einzigen Linken-Kandidatin Piel. Pikantes Detail am Rand: Baerbock wurde in Hannover geboren, Piel in Lübeck.

Aber nach der Wahl zur Bundes-Co-Vorsitzenden ist vor den richtigen Problemen. Der Berliner Polit-Betrieb nimmt keine Rücksicht auf Neulinge. Auch nicht bei den Grünen. Ihre umarmend-sympathische Art mag Piel in Niedersachsen Punkte bei den Menschen einbringen, in der Bundespolitik herrscht die Ellenbogen-Kultur. Gescheiterte Provinz-Politiker sind Legende – in allen Parteien.

Warum sollte sich Ex-Spitzenkandidatin und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, die die Rolle der ostdeutschen Quotenfrau mit kirchlichem Habitus und Bürgerrechtsvergangenheit perfekt spielt, die Butter vom Brot nehmen lassen von einer Parteivorsitzenden, die aus der Kommunalpolitik und aus der Nähe vom Atomkraftwerk Grohnde stammt?

Und auf der Grünen-Gefühlsklaviatur spielt keine so perfekt wie Claudia Roth. An Roths Emotions-Kunst reicht Piels mütterliche Art nicht annähernd heran. Auch an TV-gestählten Diven wie Renate Künast ist schwer vorbeizukommen in Berlin.

Ganz zu schweigen vom großen Winfried Kretsch­mann aus Baden-Württemberg. Statt der landesväterlichen Freundlichkeit eines niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), mit dem sich Piel ausgezeichnet versteht, wartet mit Kretschmann auf Piel die wichtigste Kraftfigur der Grünen mit Schlossherrn-Attitüde. Wie will die Industriekauffrau aus dem Weserbergland diesen Parade-Macho und Hyper-Realo aus Stuttgart bändigen, der Linke in der Partei jedes Mal in Wallung bringt?

Und der linke Flügel wird – neben Claudia Roth – immer noch dominiert vom Alt-Star Jürgen Trittin aus Niedersachsen, dessen Nähe Piel – nach ihrer Entscheidung – gesucht hat. Doch im Zweifelsfall spielt der Partei-Patriarch seine ganz eigene Rolle. Trittin wie Übervater Joschka Fischer sind durch niemanden zu bändigen. Jeder muss aber ihre Kommentare fürchten.

Oder doch nicht? Auf den Mund gefallen ist Anja Piel nicht. Den niedersächsischen Verfassungsschutz nannte die Grünen-Landtagsabgeordnete schon mal einen „Scheißhaufen“ und Gymnasiasten bezeichnete sie als „Unternehmer-Kinder, die sich zusammenraufen“. Starker Tobak. Piel hat sich entschuldigt. Aber sie kann austeilen. Und wenn es neben Umwelt- und Klimaschutz um soziale Gerechtigkeit geht, dann ist die 52-Jährige in ihrem Element. Piel will eine gerechtere Gesellschaft. Dafür ist sie bereit zu kämpfen. Notfalls an allen Fronten. Selbst in Berlin.