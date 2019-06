Grünes Klimalager

Betrifft: „Wer bietet mehr?“ (Werben um Bremer Grüne), Kommentar von Hermann Gröblinghoff, Meinung, 31. Mai

Volksparteien haben es schwer in der heutigen Zeit. Grundsätzlich gilt für die Sozialdemokraten, dass ihr klassisches Milieu immer mehr verloren geht. Für die SPD bedeutet das: Ende 2014 gehörten knapp 460 000 Menschen der Partei an. Noch vor 20 Jahren waren es 831 000. Der Plan von Altkanzler Schröder, die „neue Mitte„ soll es richten , war ja nicht der schlechteste Ansatz, aber die SPD hat ihr Kernklientel längst verloren. Diese selbsternannte Volkspartei wird es in dem desolaten Zustand, in dem sie sich momentan befindet, auch nicht wieder zurückgewinnen können. Die schon gebuchten Neuwähler wandern vermehrt in das grüne Klima-Lager ab. Der umstrittene Juso-Chef Kühnert wird die geplante neue SPD-Welt jedenfalls nicht auf die Beine bringen. Und die alte SPD-Welt mal eben zu retten, ist eh zu spät. (...) In Bremen regiert die SPD seit 73 Jahren. Da die Demokratie vom Wechsel lebt, wäre ein solcher aus Vitalitätsgründen eigentlich längst überfällig. Am Sonntag erlitten die Sozialdemokraten auch an der Weser herbe Verluste und landeten mit rund 25 Prozent sogar erstmals hinter der CDU. Zu einem echten Wechsel wird es vermutlich trotzdem nicht kommen. Auf dem Sockel des Denkmals für die Bremer Stadtmusikanten gleich neben dem Bremer Rathaus steht der Spruch: „Etwas Besseres als den Tod findest du überall.“ Im Falle der SPD wird das Bessere wohl Linksbündnis heißen, eine Koalition mit Grünen und Linken also. Ob man dem Tod damit von der Schippe springt, ist eine andere Frage.

Werner Kostka

Lanzarote (früher Harpstedt)