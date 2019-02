Gütersloh Deutschlands Kinder umtreibt ein Gefühl der Unsicherheit. Jedes zweite Kind sorgt sich demnach „gelegentlich, häufig oder immer“ vor Armut. Das geht aus der Studie „Children’s Worlds+“ der Bertelsmann Stiftung zu den Bedürfnissen der Schüler in Deutschland hervor. Von „spezifischen Mangel- und Defiziterfahrungen“ sprechen die Forscher um Sabine Andresen von der Goethe-Universität in Frankfurt. Für die Erhebung sind 3500 Kinder zwischen 8 und 14 Jahren befragt worden.

Wo herrscht ein Klima der Unsicherheit ?

Die Familie wird von zwei Dritteln der Kinder als sicherer Ort gesehen. An der Schule wächst mit zunehmendem Alter ein Klima der Unsicherheit. Es geht um Gewalt, Mobbing und Ausgrenzung, schon auf dem Schulweg. Und zwar stark abhängig vom Schultyp. So fühlt sich jedes dritte Kind (33,4 Prozent) an Hauptschulen nicht sicher, an Realschulen sind es 26,9 Prozent, an Gymnasien lediglich 18,2 Prozent. Dabei kommt es vor allem auf die Lehrer an. „Aus Sicht der Jugendlichen hat Schule durch engagierte Lehrer das Potenzial, das Leben von Einzelnen nachhaltig zu verändern“, schreiben die Autoren um Sabine Andresen.

Wie erleben Schülerinnenund Schüler ihre Umwelt ?

Der Schultyp prägt auch hier die Wahrnehmung. So geben 43 Prozent der Hauptschüler an, gut über ihre Rechte Bescheid zu wissen, am Gymnasium sind es 53 Prozent. Die Autoren der Studie mahnen mehr pädagogisches Engagement an Hauptschulen an. Nur das Mobbing verbindet. „Dabei scheinen alle Kinder und Jugendlichen direkt oder indirekt bereits Mobbingerfahrungen gemacht oder beobachtet zu haben“, schreiben die Forscher.

Was wünschen sichdie Kinder selbst ?

Vor allem Mitsprache. „Bei G8 hatten hauptsächlich nur Erwachsene Mitbestimmungsrecht, obwohl die gar nicht mehr in der Schule sind“, so einer der Befragten zur Verkürzung der Schulzeit an Gymnasien. Es ist wie in der Gesellschaft allgemein. Basta war gestern. Auch Kinder wollen bei Entscheidungen mitgenommen werden.

Und welche Bedeutunghat das Internet ?

Die Generation der unter 14-Jährigen ist absolut digital. 84 Prozent der Kinder haben ein eigenes Handy, 97 Prozent verfügt daheim über Internet. Soziale Medien wie Instagram oder Whatsapp werden dabei als ein Muss zur Teilhabe gesehen. Wer nicht dabei ist, fühlt sich leicht ausgegrenzt.