Halle Der Attentäter von Halle hat sich im September 2018 als Zeitsoldat bei der Bundeswehr beworben. Das verlautete am Mittwoch nach einer nicht-öffentlichen Sitzung des Innenausschusses des Bundestages. Den Angaben zufolge zog er seine Bewerbung allerdings später wieder zurück. Weshalb er sich dann anders entschied, ist noch nicht bekannt. Er hatte ab Ende 2010 einige Monate Wehrdienst geleistet. Ein Chemie-Studium brach er ab.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte der 27-jährige Stephan B. schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen, wo rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan misslang, erschoss der Deutsche auf der Straße eine 40-jährige Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem Döner-Imbiss. Es gab mehrere Verletzte. Stephan B. hat die Tat gestanden und antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.