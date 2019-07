Halle /Kassel Tausende Menschen sind am Samstag in Kassel und Halle auf die Straße gegangen, um gegen Treffen von Rechtsextremen zu protestieren. In Kassel versammelten sich laut Polizei rund 10 000 Demonstranten, in Halle beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 3000 Menschen an Aktionen gegen Rechtsextremisten.

In Kassel standen den Gegendemonstranten rund 120 Teilnehmer einer rechtsextremen Kundgebung gegenüber. Diese protestierten gegen eine angebliche mediale Vorverurteilung im Zusammenhang mit der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der CDU-Politiker war am 2. Juni in seinem Haus im Landkreis Kassel erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus.

In Halle wurde am Nachmittag ein geplanter Demonstrationszug der Identitären Bewegung abgesagt. Mit Sitzblockaden und lautstarken Protesten stellten sich Hunderte Menschen dem Treffen entgegen.