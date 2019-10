Halle Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch via Twitter mit. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, ob noch weitere flüchtig sind, ist unklar. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes von besonderer Bedeutung. Ob es sich um eine antisemitische Tat handelt, ist noch unklar. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die Stadt Halle/Saale spricht nach den tödlichen Schüssen von einer Amoklage. „Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen“, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.

Was ist in Halle passiert?

Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnungen zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen. Die Schüsse sind in der Nähe der Synagoge im Paulus-Viertel gefallen. Verschiedenen Medienberichten zufolge setzten die unbekannte Täter sowohl eine Maschinenpistole als auch eine Schrotflinte ein. Ferner soll eine Handgranate soll auf den jüdischen Friedhof geworfen worden sein.

Auch auf einen Dönerladen sollen Schüsse abgegeben worden sei. Die Verdächtigen sollen versucht haben, in die Synagoge einzudringen. Vor der Synagoge soll eine Frau, im Dönerladen ein Mann erschossen worden sein. Wie der Spiegel berichtet, sollen sich rund 70 Personen in der Synagoge aufgehalten haben. An diesem Mittwoch feiern Juden das Versöhnungsfest Yom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag.

Die Entwicklungen im Live-Blog