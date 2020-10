30 Prozent weniger Kohle pro Jahr

Hamburg Hamburg will den Kohleverbrauch und damit den CO2-Ausstoß des Heizkraftwerks Wedel deutlich reduzieren. „Das wird in der Summe 30 Prozent oder 150 000 Tonnen weniger Kohle pro Jahr bedeuten“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Montag. Die jährliche Einsparung soll 2023 erreicht sein, wenn eine Power-to- Heat-Anlage mit überschüssiger Energie Wärme erzeugt.