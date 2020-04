Aufschub für die Gefangenen

Hamburg Maximal 60 Gefangene in den Hamburger Haftanstalten können auf eine bis zu drei Monate befristete Unterbrechung ihrer Strafe hoffen. Wie die Justizbehörde am Mittwoch mitteilte, wurde diese Möglichkeit geschaffen, um angesichts der gegenwärtigen Corona-Pandemie die Gesundheit von Gefangenen und Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten zu schützen. Derzeit gebe es in Hamburg etwa 1800 Gefangene. Wie die Justizbehörde mitteilte, führt die Maßnahme nicht zu einem Verzicht auf die Reststrafe, sondern lediglich zu einem zeitlichen Aufschub. Ersatzfreiheitsstrafen und Jugendarrest werden derzeit nicht vollzogen.