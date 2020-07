Digitale Mobilität: Hamburg als Verkehrstestfläche

Hamburg /Berlin Hamburg will sich als Modellregion für die Verkehrslösungen der Zukunft etablieren. Neuester Baustein für diese Strategie ist das „Reallabor Digitale Mobilität“, für das am Mittwoch in Berlin der Startschuss gegeben wurde. „Hamburg soll für unser Land das Tor zur digitalen Mobilität werden in einem riesigen Reallabor“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Vergabe der Fördermittelbescheide. Der Bund stelle rund 21 Millionen Euro für zehn Mobilitätsangebote bereit.

Reallabore sind bereits bekannt in der Energie- und Klimapolitik. Hier wird in großem Maßstab in der Realität ausprobiert, was auf dem Papier und vielleicht auch in einem kleinen Maßstab vielversprechend aussieht. „Wir wollen Empfehlungen entwickeln, die nicht nur mit theoretischen Erkenntnissen, sondern mit praktischen Erfahrungen unterfüttert sind“, sagte Henrik Falk, Chef der Hamburger Hochbahn, die die Konsortialführung des Projekts übernommen hat.

Rund 30 Partner aus Hamburg und dem Umland werden in Einzelprojekten die Digitalisierung der Mobilität ausprobieren. Das Spektrum reicht von der digitalen Übertragung von Ampelschaltungen in die Fahrzeuge über die Ausgestaltung von Mobilitätsbudgets bis zu Carsharing- und anderen spezifisch abgestimmten Mobilitätsangeboten für den ländlichen Raum.