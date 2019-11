Seenotrettung für fast 3200 Menschen

Hamburg /Bremen Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat in den ersten zehn Monaten des Jahres in Nord- und Ostsee 73 Menschen (2018: 37) aus akuter Seenot gerettet, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. 259 Menschen seien aus drohender Gefahr befreit (2018: 307), 292 (2018: 298) Kranke/Verletzte zum Festland gebracht, 51 (52) Schiffe/Boote vor dem Totalverlust bewahrt, sowie 864 (990) Hilfeleistungen für Wasserfahrzeuge erbracht worden. Die 60 Seenotrettungskreuzer und -boote seien 1979 Mal (2018: 2037) im Einsatz gewesen und halfen dabei 3198 Menschen.