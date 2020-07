Freispruch beantragt

Hamburg Im Hamburger Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im KZ Stutthof hat der Angeklagte die Opfer um Entschuldigung gebeten. „Heute möchte ich mich bei allen Menschen, die durch diese Hölle des Wahnsinns gegangen sind, und bei ihren Angehörigen und Hinterbliebenen entschuldigen“, sagte der 93-Jährige am Montag in seinem letzten Wort. Es belaste ihn bis heute, was damals geschehen sei.

Sein Verteidiger beantragte Freispruch. Die alleinige Mitgliedschaft in der SS-Wachmannschaft sei in der deutschen Rechtssprechung bislang nicht als Beihilfe zum Mord gewertet worden, argumentierte Rechtsanwalt Stefan Waterkamp vor der Jugendkammer am Landgericht Hamburg. Der Angeklagte war zur Tatzeit 17 bis 18 Jahre alt.