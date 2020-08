Hamburg: Deutlich höhere Parkerlöse

Hamburg Die Einnahmen der Stadt Hamburg aus den Parkgebühren sind in den vergangenen zehn Jahren steil angestiegen. Wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, kassierte die Stadt in 2019 gut 23 Millionen Euro von den Autofahrern. Im Jahr 2010 waren es noch etwa 6,75 Millionen. Das ist ein Anstieg um rund 240 Prozent. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der in Hamburg zugelassenen Autos nur um elf Prozent zu. In 2019 betrug die Zahl der Pkw mit Hamburger Kennzeichen laut Kraftfahrt-Bundesamt rund 795 000.