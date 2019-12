Kirche sammelt Spenden für Schiff

Hamburg /Hannover Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) startet gemeinsam mit einem zivilgesellschaftlichen Bündnis eine Spendensammlung für das geplante Seenotrettungsschiff. Am Dienstag, 3. Dezember, wird dazu ein Aufruf veröffentlicht, wie die EKD in Hannover mitteilte. „United 4 Rescue – Gemeinsam Retten!“ ist ein Bündnis aus Kirchen, Kommunen, Vereinen und Initiativen. Ein Verein, der das Bündnis organisatorisch trägt, sei vor rund drei Wochen gegründet worden, hieß es.