Justiz: Bewährungsstrafe für ehemaligen KZ-Wachmann

Hamburg Das Landgericht Hamburg hat einen ehemaligen SS-Wachmann im Konzentrationslager (KZ) Stutthof bei Danzig zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Jugendstrafkammer sprach den 93-jährigen Angeklagten am Donnerstag der Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen und wegen Beihilfe zu einem versuchten Mord schuldig. Der Prozess fand nach Jugendstrafrecht statt, weil der Mann zu Beginn der Tatzeit erst 17 Jahre alt war.

Die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring fragte ihn bei der Urteilsbegründung: „Wie konnten Sie sich bloß an das Grauen gewöhnen?“ Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von drei Jahren Haft beantragt, die Verteidigung Freispruch gefordert.

Schon zum Auftakt des Prozesses im Oktober vergangenen Jahres hatte der 93-Jährige bestätigt, dass er von August 1944 bis April 1945 Wachdienst in dem Lager bei Danzig verrichtet hatte. Er hatte betont, dass er nicht freiwillig Wachmann wurde. Als Wehrmachtssoldat sei er wegen eines Herzfehlers nicht frontdienstfähig gewesen und in das Lager abkommandiert worden. In seinem letzten Wort vor Gericht hatte er die Überlebenden und Hinterbliebenen der KZ-Opfer um Entschuldigung gebeten.

Am Prozess waren rund 40 Nebenkläger beteiligt, unter ihnen 35 KZ-Überlebende. Vier von ihnen hatten persönlich im Gerichtssaal ausgesagt, zwei waren über eine Videoschaltung angehört worden.