Klage: Ärztin wehrt sich vor Gericht

Hamburg Die Gießener Ärztin Kristina Hänel wird mit ihrer Unterlassungsklage gegen den Betreiber der Internetseite „Babykaust“ wohl in weiten Teilen recht bekommen. Das erklärte die Kammer in dem Hamburger Zivilverfahren am Freitag. Ein Urteil soll voraussichtlich am Montag verkündet werden.

Die 64-Jährige wirft dem Mann vor, Schwangerschaftsabbrüche mit den Verbrechen des Holocausts zu vergleichen – und sie dabei auch persönlich anzugreifen. Die Medizinerin ist bundesweit bekannt geworden, weil sie eine Debatte über den Abtreibungsparagrafen 219a ins Rollen gebracht hatte. Im März 2019 wurde der Paragraf schließlich geändert.

• Meinungsäußerung

Die Hamburger Kammer kündigte an, der Klage in den Punkten stattzugeben, in denen es um die Gleichsetzung eines Schwangerschaftsabbruchs mit dem Holocaust ging. Nur eine in der Klage genannte Passage, die die Ärztin als Schmähkritik ansah, bewertete das Gericht als zulässige Meinungsäußerung. Dabei ging es um Aussagen des Betreibers, an den Händen der Ärztin klebe Blut, weil sie wehrlose Kinder töte. Mit solchen Äußerungen müsse man in einer pluralistischen Gesellschaft leben, betonte Vorsitzende Richterin Simone Käfer.

„So ein Prozess ist normalerweise nicht meine Art, es ist eigentlich die Art der Abtreibungsgegner, mit Anzeigen zu arbeiten“, sagte Hänel kurz vor Beginn des Verfahrens. „Aber in diesem Fall musste ich einfach eine Grenze ziehen.“ Im Gerichtssaal berichtete die 64-Jährige, dass der Betreiber der Internetseite sie schon länger verfolge. Es sei für sie schrecklich, wenn ihr Enkel lesen müsse, dass sie eine „Kindstöterin“ sei.

• Hassbotschaften

Sie bekomme viele Hassbotschaften und habe Angst um ihr Leben – gerade seit dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. „Ich will einfach nur in Ruhe arbeiten und ich will nicht ermordet werden“, sagte sie den Tränen nah. In dem Prozess, in dem die Ärztin nun gegen den Betreiber der Internetseite „Babykaust“ klagt, konnte dessen Anwalt nicht gehört werden, weil er sich nicht – wie abgesprochen – per Video zugeschaltet hatte.

Trotz der Anfeindungen wird Kristina Hänel nicht aufgeben: „Ich mache rechtmäßig Schwangerschaftsabbrüche – und es muss ja jemand da sein, der den Betroffenen die Hand reicht“, betonte sie.