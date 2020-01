Hamburg Pünktlich zu Beginn des Spitzentreffens meldet sich Friedrich Merz zu Wort. In Hamburg bei der Klausurtagung der CDU-Führung sitzt er mangels Amt zwar nicht mit am Tisch. Dennoch will der Ex-Fraktionschef in Zukunft ganz oben mitmischen, bietet sich als Mitglied in einem Wahlkampfteam an.

„Ich möchte auch in einer Mannschaft dabei sein“, wirbt Merz in eigener Sache. Er sei „ein Teamplayer“, und die Union müsse mit der bestmöglichen Formation in die nächste Bundestagswahl gehen. Dass sich Merz für den besseren Kanzlerkandidaten hält, daran hatte er zuletzt keinen Zweifel gelassen.

Erst die Forderung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder nach einer Kabinettsumbildung und einer Entscheidung über die Kanzlerkandidatur noch vor der Sommerpause, jetzt der Vorstoß von Merz – die Personaldebatte in der Union geht weiter. Der Wettbewerb um die besten Positionen im Rennen um die mögliche Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat begonnen.

Eigentlich soll das Thema Personal in Hamburg bei der Klausur des Bundesvorstandes zum Jahresauftakt keine Rolle spielen. Auf der offiziellen Tagesordnung stehen nur die aktuelle außenpolitische Lage und das neue Grundsatzprogramm der Partei. Es gehe um Inhalte, heißt es. Doch die K-Frage und die Frage, wie sich die Union mit Blick auf die Bundestagswahl personell aufstellen soll, stehen wie ein Weißer Elefant im Raum.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnt vor neuen Personaldebatten, allerdings nur um selbst einen Beitrag dazu leisten. Die CDU solle in der nächsten Wahlperiode in der Bundesregierung den Außenminister stellen, fordert Brinkhaus. Jede Menge Gesprächsbedarf für das CDU-Spitzentreffen im Maritimen Museum in der Hamburger Speicherstadt. Immer neue Baustellen und Problemzonen für Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. • Problemzone Personal: Die CDU-Vorsitzende will anders als CSU-Chef Söder erst auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember über die Frage der Kanzlerkandidatur entscheiden. Dann soll auch das neue Grundsatzprogramm verabschiedet werden. AKK will zwar ein „Zukunftsteam“ für den Bundestagswahlkampf bilden, in dem auch Merz eine Rolle spielen könnte. Von einer Kabinettsumbildung, wie sie Söder fordert, hält die Verteidigungsministerin allerdings wenig. • Problemzone Umgang mit der Linkspartei: Der thüringische CDU-Chef Mike Mohring führt Gespräche mit Ministerpräsident Bodo Ramelow über eine mögliche Zusammenarbeit mit einer von der Linkspartei geführten rot-rot-grünen Landesregierung. Teile der CDU in Erfurt plädieren dagegen für eine Kooperation mit der AfD. Beides hat die CDU auf ihrem letzten Bundesparteitag ausdrücklich ausgeschlossen. Parteichefin Kramp-Karrenbauers Machtwort, nicht mit der Linken zu kooperieren, scheint Mohring nicht zu beeindrucken. Jede Menge Gesprächsbedarf bei der Klausur an diesem Samstag in Hamburg also.