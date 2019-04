Hamburg /Köln Der große liberale Vordenker Ralf Dahrendorf würde am 1. Mai seinen 90. Geburtstag feiern. Gestorben ist er am 17. Juni 2009 in Köln 80-jährig nach langer Krebskrankheit. Beerdigt ist er, der Jahrzehnte in London lebte, in Hamburg im Familiengrab. Dabei war er 1988 britischer Staatsbürger geworden. Ein solches Hin- und Herschwenken zwischen Orten und Positionen war typisch für Dahrendorf und machte ihn gleichzeitig einzigartig in der deutschen Intellektuellen- und Politikerlandschaft.

Wenn sich ein Deutscher einen englischen Lord vorstellen möchte, dann darf er getrost an Lord Dahrendorf denken. Er erscheint einem im Nachhinein wie die erwachsene Version des kleinen Lords Fauntleroy aus dem verfilmten Buch von Frances Hodgson Burnett: offen, intelligent und freundlich, aber auch ausgestattet mit leichter ironischer Distanz, die nicht Überheblichkeit, sondern Nachdenken und diskretes Abwägen ausdrückt.

Dahrendorf stand sein Leben lang gern über den Dingen, um sie besser analysieren zu können. Er erfand als Soziologe das „Dahrendorfhäuschen“, eine Darstellung der Schichtung der Bevölkerung in Deutschland. Festlegen aber ließ er sich weder als Wissenschaftler noch als Politiker. Er war Querdenker par excellence. Das einzig Dauerhafte an ihm war die Veränderung. Deshalb tragen seine Memoiren den Titel „Über Grenzen“. Der anerkannte Soziologe und vielfache Autor war von seiner Profession her nie etwas allein, sondern immer vieles gleichzeitig. Stammeszugehörigkeiten waren nicht die Sache des zeitweiligen Leiters der London School of Economics.

Geboren wurde Ralf Dahrendorf am 1. Mai 1929 in Hamburg. Als Adolf Hitler die Macht ergriff, war Dahrendorf zwar erst vier Jahre alt, aber die Nazijahre prägten ihn. Seine Familie litt unter Verfolgungen, sein Vater wurde als SPD-Abgeordneter vom Volksgerichtshof verurteilt, der kleine Ralf eingesperrt. Mit 18 begann er in Hamburg das Studium der Philosophie, nebenher betätigte er sich journalistisch. Der Mann, der über Karl Marx promoviert wurde, gehörte früh für ein paar Jahre der SPD an.

1967 trat er in die FDP ein, 1988 wieder aus. 1968 zog Dahrendorf für die Liberalen in den Landtag von Baden-Württemberg ein, doch legte er 1969 sein Mandat nieder. Er ging in den Bundestag, den er aber 1970 wieder verließ. Er war eine Zeit lang EG-Kommissar (so hieß das damals) für Außenbeziehungen und Außenhandel. Aber er war auch das nicht sehr lange. Warum sich entscheiden, wenn es doch die Chance immer neuer Anfänge gibt? So kam es auch, dass er – ein berühmtes Bild – im Jahr 1968 mit Studentenführer Rudi Dutschke (1940–1979) auf einem Autodach diskutierte. Übrigens hielt der Ex-Europa-Kommissar, als es so weit war mit der Euro-Einführung, nichts von der Euro-Einführung.

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der Mitbegründer der Uni Konstanz und das sehr stolze Mitglied des House of Lords ließ sich noch 2008 durch den Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) zum Vorsitzenden der Zukunftskommission in Nordrhein-Westfalen berufen. Ruhestand war für ihn ein Fremdwort. Sein Dasein war von innerer Unruhe getrieben. Konsequent erklärte er für sich das 28. Lebensjahr zur „Achsenzeit“, zum persönlichen Alter, dass er zeitlebens mit sich herumschleppte.

Als er 74 war, sagte er einmal im Interview mit unserer Zeitung, sein größter Wunsch sei es, noch mindestens zehn Jahre zu leben. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Dahrendorf ist am 17. Juni 2009 mit 80 Jahren gestorben. Seine dritte Frau, eine Ärztin, war in den letzten Stunden bei ihm.