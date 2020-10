Natur: Vögel ziehen früher gen Süden

Hamburg In großen Schwärmen, in langen Reihen, in der typischen V-Formation: Unzählige Vögel aus dem Norden haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen wieder auf dem Weg in den Süden gemacht. Das sei ungewöhnlich früh, sagte Vogelkundler Guido Teenck vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Hamburg. „Die Kraniche sind zum Beispiel schon Mitte September gestartet.“

Trockenes Wetter

Woran das liegt, sei noch unklar. Vermutungen hat der Ornithologe dennoch, denn üblicherweise beeinflussen Witterung und Nahrungsangebot in den Brutgebieten und an den Rastplätzen die Tiere. So könnte das trockene Wetter in diesem Jahr dazu beigetragen haben, dass die Vögel aus Russland und Skandinavien nicht mehr ausreichend Insekten zum Fressen gefunden haben. „Wenn es ungemütlich ist und sie keine Nahrung mehr finden, ziehen sie sofort los.“

Lebensräume schützen

Auch der Mensch könne für die Nahrungsknappheit mit verantwortlich sein. „Es ist notwendig, naturnahe Lebensräume zu erhalten und zu pflegen“, betonte Teenck. Das gelte sowohl für Schutzgebiete wie das Wattenmeer als auch für Felder und Gärten.

Gleichzeitig könnte auch die Witterung günstig sein: „Wenn gutes Zugwetter ist, also Rückenwind und keine Turbulenzen, ziehen sie los. Sie haben auf jeden Fall Antennen dafür, wann das so weit ist.“