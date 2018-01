Hamburg Die Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktionen fordert die Aussetzung der Staatsverträge mit dem Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg (Schura) und dem Moscheeverband Ditib. Die FDP-Bürgerschaftsfraktion will die Verträge ganz auflösen. Als Grund nannten beide am Dienstag die öffentliche Unterstützung von Schura und Ditib in Hamburg für den türkischen Militäreinsatz in Syrien. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Andre Trepoll kritisierte eine massive Agitation im Zuge der Militärintervention. Damit zeigten beide Verbände „wieder einmal, wessen Geistes Kind sie sind“. Die FDP-Fraktionsvorsitzende Anna von Treuenfels-Frowein sagte, der Senat müsse einsehen, dass „diese beiden keine geeigneten Vertragspartner für Hamburg sind“. Toleranz dürfe nicht mit Ignoranz verwechselt werden.