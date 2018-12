Hamburg Fast anderthalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat am Dienstag der erste Prozess um die Brandstiftungen und Zerstörungen an der Elbchaussee begonnen. Angeklagt sind vier junge Männer aus Hessen (18, 18, 22, 24) und ein Franzose (23). Ihnen wird unter anderem Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Die beiden 18-Jährigen sind von der U-Haft verschont, die anderen drei sitzen seit Sommer im Gefängnis.

Laut Anklage waren am 7. Juli 2017 rund 220 schwarz vermummte Personen über die Elbchaussee gezogen und hatten durch das Anzünden von Autos, Einschlagen von Scheiben und andere Zerstörungen einen Schaden von mindestens einer Million Euro angerichtet. Jetzt wurden die Angeklagten im Gerichtssaal von den rund 80 Zuschauern mit tosendem Applaus und Jubel begrüßt und verabschiedet. Bis in den Mai sind 26 Prozesstage angesetzt.