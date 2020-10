A 1 in den Ferien voll gesperrt

Hamburg /Salzgitter /Hamm Wegen Brückenbauarbeiten an der A 1 bei Hamburg wird die Autobahn Bremen-Lübeck am letzten Wochenende der Herbstferien in beide Richtungen voll gesperrt. Laut der Autobahn-Niederlassung Nord dauert die Sperrung zwischen Hamburg-Moorfleet und Billstedt von Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 26. Oktober, 5 Uhr. Autofahrer sollten großräumig über die A 7 ausweichen. Eine örtliche Umleitung führe über den Ring 2.

Unterdessen stehen die Bauarbeiten für die bisher fehlende Nord-Ost-Verbindung im Autobahndreieck Salzgitter vor dem Abschluss. Das Projekt liegt laut der zuständigen Landesbehörde im Zeitplan und nur knapp über dem Budget von 19 Millionen Euro.