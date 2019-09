Rückgang der Stinte in der Elbe

Hamburg /Stade Die Hamburger Umweltbehörde ist besorgt wegen der Entwicklung der Stintpopulation in der Elbe. Grund ist ein neues, von der Stiftung Lebensraum Elbe in Auftrag gegebenes Gutachten, das einen Rückgang der Fangzahlen in der Tideelbe in den vergangenen Jahren aufzeigt. „Der Rückgang der Stintpopulation ist für uns Grund zur Beunruhigung. Deswegen bemühen wir uns um Aufklärung und Ursachenforschung“, sagte Umweltstaatsrat Michael Pollmann (Grüne) am Dienstag. Elbfischer klagen über rückläufige Fangzahlen. Aus dem Rückgang des Stintvorkommens sei allerdings keine generelle Bestandsgefährdung abzuleiten, erklärte die Umweltbehörde.