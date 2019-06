Streit um Reststrom des AKW Krümmel

Hamburg Vor dem Landgericht Hamburg hat am Donnerstag die Verhandlung im Streit um die Reststrommenge für das 2011 stillgelegte Kernkraftwerk Krümmel im schleswig-holsteinischen Geesthacht begonnen. Der Stromkonzern PreussenElektra will, dass ihm von der mit Vattenfall getragenen Kraftwerksbetreibergesellschaft die Hälfte der Reststrommenge ohne Entschädigung übertragen wird, um sie im Kernkraftwerk Grohnde (Niedersachsen) zu nutzen. Vattenfall erkennt den Anspruch der Klägerin nicht an. Ein Anwalt des Unternehmens verwies drauf, dass die Reststrommenge als Teil des Vermögens der gemeinsamen Betreibergesellschaft zu sehen sei.