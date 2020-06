Gericht: Opfer wartet noch auf Schmerzensgeld

Hameln Knapp drei Jahre nach der Verurteilung ihres Ex-Mannes wegen Mordversuchs wartet das Gewaltopfer Kader K. aus Hameln immer noch auf das Schmerzensgeld. Das Warten mache sie wütend, aber schlimmer noch seien ihre gesundheitlichen Probleme, sagte die 31-Jährige. Ende 2016 hatte ihr Ex-Partner versucht, sie mit Messerstichen und Axthieben umzubringen. Danach schleifte er sie mit einem an der Anhängerkupplung befestigten Seil um den Hals hinter seinem Auto her.

Der heute 42-jährige Täter war am 31. Mai 2017 zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Strafmildernd wertete das Landgericht Hannover sein Geständnis sowie seine Bereitschaft zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 137 000 Euro an das Opfer. Jedoch erhielt K. bisher nur das Auto des Mannes, das die Staatsanwaltschaft Anfang 2018 freigab. Der angekündigte Verkauf des Hauses des Täters in Eimbeckhausen bei Bad Münder verzögert sich. Es gebe Interessenten, aber nicht einmal ein Gutachter habe das Haus betreten können, sagte der Opfer-Anwalt Roman von Alvensleben. Er hofft auf einen Termin für eine Zwangsversteigerung in diesem Jahr.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen