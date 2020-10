Hameln: Zwei Jugendliche bei Unfall gestorben

Hameln Bei einem Autounfall in der Nähe von Hameln sind ein 18-Jähriger und seine 15 Jahre alte Beifahrerin gestorben. Das Auto der Teenager, in dem auch eine 17-Jährige saß, war nach ersten Erkenntnissen am frühen Samstagmorgen in einer leichten Kurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt.

Der 35 Jahre alte Fahrer des Autos im Gegenverkehr wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige starb noch am Unfallort, die 15-Jährige wenig später in einer Klinik. Die 17-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und kam in ein Krankenhaus. Über ihren Gesundheitszustand machte die Polizei auch am Sonntag noch keine Angaben.