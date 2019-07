Hameln Den Rattenfänger kennt jeder. Durch die Sagengestalt, die einst die Hamelner Kinder entführt haben soll, ist die Stadt an der Weser weltbekannt geworden. Noch stärker als der bis heute allgegenwärtige Flötenspieler dürfte allerdings das britische Militär die Stadt geprägt haben – zumindest in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn nach 1945 waren zeitweise mehr als 3500 Soldaten an der Weser stationiert. Die meisten lebten mit ihren Familien in der Stadt.

„Die Briten waren gute Kunden“, sagt Dorothea Schulz, die Leiterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Hameln. „Viele Dienstleister und Handwerksbetriebe, aber auch Kneipen und Restaurants haben davon profitiert.“

Obwohl die Zahl der in Hameln stationierten Soldaten nach Ende des Kalten Krieges kontinuierlich sank, war der endgültige Abzug 2014 ein Schock. Die damalige Hamelner Oberbürgermeisterin Susanne Lippmann (SPD) sprach von einem „schweren Schlag“ und einem kaum zu verkraftenden Aderlass.

Mit den letzten 470 Soldaten des 28. Engineer Regiments zogen auch rund 1000 Angehörige aus Hameln fort, das damals gut 56 000 Einwohner hatte. Hunderte Zivilangestellte der britischen Armee verloren seinerzeit ihren Arbeitsplatz, fast 400 Wohnungen standen auf einen Schlag leer. Und für die von der Armee genutzten Standorte mit einer Fläche von zusammen rund 240 Hektar gab es plötzlich keine Nutzung mehr. Die lokale Wirtschaft klagte über die verloren gegangene Kaufkraft der Briten. „Den Abzug der Engländer haben alle zu spüren bekommen“, sagt IHK-Leiterin Schulz.

„Das Bild der Stadt hat sich seither verändert“, stellt Hamelns Erster Stadtrat und Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Hermann Aden, fest: „Es fehlen die britischen Soldaten und ihre Angehörigen in der Fußgängerzone, in den Geschäften und in den Wohnquartieren.“ Von einem damals von manchen Einheimischen befürchteten Niedergang Hamelns könne heute allerdings keine Rede mehr sein, sagt IHK-Chefin Schulz. „Im Gegenteil: Es gibt eine positive Entwicklung.“

„Der Wegzug der britischen Armeeangehörigen hat sich nicht nachhaltig negativ in der Entwicklung der Bevölkerungszahl bemerkbar gemacht“, bestätigt auch Aden. „Entgegen früherer Prognosen wächst Hameln durch Zuzüge.“ Derzeit gebe es fast 60 000 Einwohner. Die 2014 freigewordenen Wohnungen seien längst wieder belegt. Zudem gebe es einen Bauboom – und die Wirtschaft floriere. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 5,7 Prozent – 0,4 Prozentpunkte weniger als vor Jahresfrist.

Für die früheren Armeestandorte hat die Stadt große Pläne: Auf dem ehemaligen Kasernengelände sollten bis auf wenige Ausnahmen die Gebäude abgerissen werden, sagt Aden. Dort entstehen unter anderem eine neue Berufsschule, eine Kindertagesstätte, ein Omnibusbahnhof und eine Parkanlage. An einem weiteren früheren Armeestandort wollen kommunale Wohnungsbaugesellschaften mehr als 100 Wohneinheiten errichten. „Die Stadt hat damit gute Wege für die Umnutzung gefunden“, sagt IHK-Leiterin Schulz.

Auch wenn die britische Garnison Geschichte ist: „Viele Freundschaften zwischen Briten und Hamelnern haben den Truppenabzug unbeschadet überstanden“, sagt der stellvertretende Verwaltungschef. „Nach wie vor treffen sich einmal im Jahr britische Veteranen hier in Hameln.“ Erst am zweiten Juli-Wochenende waren knapp 100 ehemalige Soldaten an der Weser, um ein Wiedersehen zu feiern. Das beliebteste Getränk sei das gleiche gewesen wie vor 25 oder auch 50 Jahren, schrieb die örtliche „Deister- und Weserzeitung“ anschließend: Bier!