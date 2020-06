Verpuffung im Garten: Fünfjährige verliert Arm

Hameln Bei einer Verpuffung in einer Kleingartenanlage in Hameln hat ein fünf Jahre altes Mädchen einen Arm verloren. Auch seine 39 Jahre alte Mutter erlitt schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Das Unglück ereignete sich am frühen Samstagabend gegen 17 Uhr, als zwei Männer mit einem Winkelschleifer ein altes Benzinfass aufschneiden wollten. Dabei entzündeten sich Gase im Fass. Der Deckel flog weg und traf die Fünfjährige mit voller Wucht. Die beiden Männer wurden leicht verletzt.

Zuerst hatte NDR 1 Niedersachsen über das Unglück berichtet.

