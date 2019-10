Neues „Haus der Nationen“ entsteht

Hann. Münden Das frühere ev. Vereinskrankenhaus in Hann. Münden, das zwischenzeitlich als Sammelunterkunft für Flüchtlinge diente, wird zu einem interkulturellen Begegnungszentrum. Der Umbau des Gebäudekomplexes sei „nahezu abgeschlossen“, teilte der Kreis Göttingen am Mittwoch mit. Am 19. Oktober werde das „Haus der Nationen“ eröffnet.

Neben Wohnungen für Flüchtlinge sind dort Räume für Initiativen und Beratungsstellen entstanden. Es soll dort auch selbst organisierte Aktivitäten sowie Angebote für Anwohner geben.