13-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei

Hannover Ein 13-Jähriger hat sich in einem Geländewagen in Hannover eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Selbst als ein Polizist mit seinem Streifenwagen den Weg versperrte, stoppte der Junge den SUV (Sport Utility Vehicle) nicht, sondern fuhr in die Beifahrerseite des Polizeiautos. Der 13-Jährige und der Beifahrer im Streifenwagen erlitten leichte Blessuren. Wie der Junge an den Autoschlüssel gekommen sei laut Polizei noch unklar. Der Junge sei den SUV seines Stiefvaters gefahren. Nach dem Crash kam er zur Beobachtung ins Krankenhaus.