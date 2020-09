22 Schulen von Corona betroffen

Hannover Gut eine Woche nach dem Beginn des neuen Schuljahres sind 22 Schulen in Niedersachsen bereits von Corona-Einschränkungen betroffen. Wegen festgestellter Infektionen seien 43 Klassen und drei Jahrgänge in den Heimunterricht geschickt worden, teilte das Kultusministerium in Hannover am Freitag mit. Ganze Schulschließungen gab es aber nicht. Oft müssten auch nicht alle betroffenen Schüler in Quarantäne.

Das Kultusministerium verwies darauf, dass die Einschränkungen nicht mit Unterrichtsausfall gleichzusetzen seien. Die Schulen seien verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befänden beziehungsweise vom Präsenzunterricht befreit seien, im Distanzunterricht zu betreuen.

Insgesamt sei der Neustart des Unterrichts aus Sicht des Ministeriums dennoch gut verlaufen. „Unserer Einschätzung nach war es eine richtige Entscheidung, den Regelbetrieb wieder eingeschränkt zu starten“, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher.