22 „Stolpersteine“ für Hannover

Hannover Hannover bekommt 22 neue „Stolpersteine“ zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus. Laut Stadt wird der Kölner Künstler Gunter Demnig die Steine am Donnerstag, 11. Juli, vor den letzten frei gewählten Wohnstätten der Ermordeten verlegen. Die Gedenksteine werden an zwölf Orten auf dem Gehweg eingelassen. In eine Messingplatte sind die Lebensdaten der Opfer eingraviert. Der Künstler erinnert diesmal an 20 Jüdinnen und Juden, einen Deserteur und einen wegen seiner Krankheit ermordeten Mann. In Hannover wird es damit dann rund 400 „Stolpersteine“ geben.