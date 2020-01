23-Jährige starb an Stichverletzungen

Hannover Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Hannover schweigt der mutmaßliche 34-jährige Täter, der in Untersuchungshaft sitzt, noch immer. Die 23-Jährige sei an Stichverletzungen im Hals gestorben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Das Motiv sei weiterhin unklar. Laut „Bild“-Zeitung litt die junge Frau jahrelang unter Stalking-Attacken. „Das wird Gegenstand unserer Ermittlungen sein“, so die Sprecherin.