243 neue Polizeikommissare

Hannover Trotz der Coronavirus-Pandemie haben 243 neue Polizeikommissarinnen und -kommissare in Niedersachsen ihr Studium beendet. Sie hätten sich während des dreijährigen Bachelorstudiums intensiv auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet, teilte das niedersächsische Innenministerium am Dienstag mit. Die Absolventen werden von Mittwoch an auf die Polizeidienststellen im Land verteilt.