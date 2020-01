254 syrische Flüchtlinge eingetroffen

Hannover Mit einem Charterflug aus der Türkei sind 254 syrische Flüchtlinge am Flughafen Hannover angekommen. Das teilte das niedersächsische Innenministerium am Dienstag auf Anfrage mit. Dabei handele es sich um Schutzsuchende, die „im Rahmen der Humanitären Aufnahme“ nach Deutschland kommen. Dem Innenministerium zufolge werden 27 der Flüchtlinge in Niedersachsen bleiben. Zuvor kämen alle für bis zu zwei Wochen in das Grenzdurchgangslager Friedland. Dort werde ihnen eine sprachliche und kulturelle Erstorientierung vermittelt.

Hintergrund ist eine Vereinbarung der EU mit der Türkei, die illegale Einwanderung nach Europa verhindern soll. Deutschland hatte zugesagt, monatlich bis zu 500 schutzbedürftige Menschen aufzunehmen.