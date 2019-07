4,5 Millionen Euro für Forschung

Hannover Mit seinem Programm „Pro*Niedersachsen“ fördert das Wissenschaftsministerium in Hannover Projekte in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften im Umfang von 4,5 Millionen Euro. Bewilligt worden seien etwa Initiativen wie zum Wandel bildredaktioneller Praktiken im digitalen Zeitungsjournalismus an der Hochschule Hannover. Das Land unterstreiche mit dem Programm die Bedeutung der Forschung in den genannten Feldern, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU).