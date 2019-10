43-Jähriger erliegt Schussverletzungen

Hannover Ein 43-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Hannover angeschossen worden – am Dienstagvormittag starb er an den Folgen seiner Verletzungen. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zeugen hatten den 43-Jährigen stark blutend auf einer Straße im Norden der Stadt gefunden und Erste Hilfe geleistet. Der mutmaßliche Schütze konnte fliehen. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit kurzem, dunklen Haar handeln. Die Polizei sucht weitere Zeugen.