43-Jähriger auf Straße angeschossen

Hannover Ein 43 Jahre alter Mann ist in Hannover angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Er lag am Sonntagabend stark blutend auf einer Straße, als Zeugen ihn entdeckten und den Notruf wählten. Der mutmaßliche Täter konnte flüchten und wurde auch bei einer Suchaktion der Polizei nicht gefunden, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Der Hergang der Tat war zunächst noch unklar, wegen der Dunkelheit und strömenden Regens hätten die Zeugen schlechte Sicht gehabt. Allerdings hätten sie einen Mann wegrennen sehen und auch einen Schuss gehört. Das Opfer wurde noch in der Nacht notoperiert, war aber noch immer in Lebensgefahr.