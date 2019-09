4500 Euro für Kinderkrebsstation

Hannover Die Kinderkrebsstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat zwei anonyme Spenden im Umfang von insgesamt 4500 Euro erhalten. In einem Päckchen, das am Mittwoch in der Klinik geöffnet wurde, habe sich neben Puzzles auch ein Umschlag mit dem Hinweis „Für die Kinderkrebsstation“ und 3000 Euro befunden, teilte MHH-Sprecher Stefan Zorn mit. Am selben Tag öffnete er einen an ihn gerichteten anonymen Brief mit 1500 Euro für den Wiederaufbau der „Spieloase“ des Krankenhauses. Zorn sagte, so etwas habe er in den 15 Jahren als Leiter der MHH-Pressestelle noch nicht erlebt.