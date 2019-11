586 Stellen in Justiz fehlen

Hannover Die Justiz in Niedersachsen benötigt mehr Personal. Nach dem Bedarfssystem der deutschen Justizbehörden fehlten zu Jahresbeginn 586 Vollzeitstellen. Dies hat eine Anfrage der FDP-Landtagfraktion ergeben. Das Justizministerium räumte am Dienstag zwar einen Bedarf an weiteren Stellen ein, verwies zugleich aber auf inzwischen erfolgte sowie geplante Einstellungen. In den vergangenen zwei Jahren wurden rund 100 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen. Daneben wurden in den vergangenen zwei Jahren und werden 2020 zusammen über 100 weitere Stellen geschaffen. Der ermittelte Personalbedarf hänge auch mit vorübergehenden Belastungen in einzelnen Justizbereichen zusammen, erklärte das Ministerium. Rund 11 200 Personen sind in der niedersächsischen Justiz beschäftigt. Nach der Anfrage wurde der größte Personalbedarf im Bezirk des Oberlandesgerichts Celle ausgemacht (185 Stellen), gefolgt von Oldenburg (131) und Braunschweig (80).