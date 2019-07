600 E-Tankstellen in Hannover geplant

Hannover Der Energieversorger Enercity plant bis Ende 2020 rund 600 öffentlich zugängliche Ladepunkte für die Elektromobilität in der Region Hannover wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Gemessen an der Einwohnerzahl von 544 000 Menschen in Hannover sei das dichteste E-Ladenetz Deutschlands das Ziel. Bei der Standortsuche wurden 2224 Anwohner befragt, ihnen war die Nähe zum Wohnort am wichtigsten.