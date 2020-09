A 2: Steine auf Auto geworfen?

Hannover Mehrere Unbekannte haben ein fahrendes Auto von einer Brücke über die Autobahn 2 in Hannover mit einem Gegenstand, vermutlich einem Stein, beworfen. Der Wagen eines 40-Jährigen wurde mitten auf der Windschutzscheibe getroffen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Autofahrer blieb bei dem Vorfall am Sonntag unverletzt.

Der 40-Jährige und seine 33 Jahre alte Beifahrerin wollten von der A 2 auf die A 352 in Richtung Hamburg auffahren, als ihr Wagen getroffen wurde. Auf der Brücke konnte der Mann mehrere Menschen – vermutlich Kinder – erkennen. Der Wagen wurde leicht beschädigt, der 40-Jährige alarmierte sofort die Polizei. Die Fahndung verlief zunächst aber ohne Erfolg. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.