Ab Montag wieder Prüfungen

Hannover Nach wochenlanger Pause bietet der TÜV Nord von diesem Montag an in Niedersachsen wieder praktische Führerscheinprüfungen an. „Nach der Corona-Pause starten wir aber unter völlig anderen Voraussetzungen“, sagte ein TÜV-Sprecher. Das Prüfaufkommen gemäß den Hygiene- und Schutzvorgaben zu bewältigen, bezeichnete er als Herkulesaufgabe.

Die theoretischen Prüfungen starteten bereits am Mittwoch, ab Montag sind auch die praktischen Fahrprüfungen wieder möglich. Allerdings müssen in den Fahrzeugen besondere Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden, der Mund-Nase-Schutz ist obligatorisch und die Kommunikation sollte auf das notwendigste Maß beschränkt werden.

Ziel sei ein möglichst reibungsloser Wiedereinstieg, um dem erhöhten Prüfungsaufkommen gerecht zu werden, sagte Wolfhardt Werner, der Leiter der Fahrerlaubnis-Kompetenz beim TÜV Nord.

