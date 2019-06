Abgeordnete erhalten mehr Geld

Hannover Für die 137 Abgeordneten des niedersächsischen Landtags ist ab Juli mehr Geld in Sicht. Am Dienstag wollen die Parlamentarier über eine Diätenerhöhung entscheiden, die zum 1. Juli in Kraft treten soll. Danach soll die monatliche Grundentschädigung von bislang 6973 Euro die 7000-Euro-Marke übersteigen: Geplant ist eine Erhöhung um 2,9 Prozent auf 7175 Euro. Die steuerfreie Aufwandsentschädigung soll von 1435 auf 1457 Euro steigen. Die Diäten sollen laut Gesetz regelmäßig an die Einkommensentwicklung angepasst werden.