Abitur: Für Bewerbung mehr Zeit

Hannover Abiturienten erhalten nach der Verschiebung der Prüfungen wegen der Corona-Epidemie mehr Zeit für die Bewerbung an der Universität. Die Frist für örtlich zulassungsbeschränkte Fächer solle vom 15. Juli auf den 20. August verschoben werden, teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag in Hannover mit. Nach den um drei Wochen nach hinten verschobenen Prüfungen erhalten die Abiturienten ihre Zeugnisse zwischen dem 10. und 12. Juli. Bei einer Einschreibefrist für einen Teil der Fächer bis zum 15. Juli wären die jungen Leute arg in Zeitnot geraten. Ihre Noten zumindest erfahren die Abiturienten bereits in den kommenden Tagen.

Trotz des Aufschubs riet der Sprecher des Informationsportals „Studieren in Niedersachsen“, Malte Hübner, den jungen Leuten, sich umgehend zu informieren. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist könne es eng werden.

