Ärzte gegen Impfung in Apotheke

Hannover Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat sich gegen Pläne ausgesprochen, dass Apotheker in Zukunft impfen dürfen. Impfungen seien eine komplexe ärztliche Aufgabe, die nicht im Rahmen einer einfachen einmaligen Schulung erlernt werden könne, teilte die KVN nach ihrer Herbstsitzung am Wochenende in Hannover mit.

Die Vertreter der rund 14 600 niedersächsischen Kassenärzte und -psychotherapeuten sprachen sich darüber hinaus gegen Langzeitrezepte für chronisch Kranke aus. Rezepte zur wiederholten Abgabe können dazu führen, dass Versicherte die Risiken falsch einschätzten, hieß es.