AfD verschiebt Vorstandswahl

Hannover Die AfD hat die Wahl ihres Fraktionsvorstands verschoben. „Nach Übereinkunft der Abgeordneten wird es in dieser Woche keine Wahl geben“, teilte ein Fraktionssprecher am Montag mit. Eigentlich war die Wahl an diesem Dienstag geplant. Turnusgemäß müsse die Wahl bis Ende Oktober stattfinden.

Auf dem Landesparteitag in Braunschweig war Landesvorsitzende Dana Guth vor gut einer Woche abgewählt und der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner mit knappem Vorsprung zum neuen Landesvorsitzenden gewählt worden.