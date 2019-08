Affe Max feiert 55. Geburtstag

Hannover Zum Ehrentag bekam der Jubilar Reistorte mit Waldbeer-Geschmack und Obst: Der Zoo Hannover hat am Freitag den 55. Geburtstag seines ältesten Bewohners begangen, des Schimpansen Max. Das sei ein beachtliches Alter, weil die Tiere in der Wildnis höchstens 40 Jahre alt werden, sagte die Sprecherin des Zoos. Max lebt seit 1966 im Zoo Hannover und ist bei vielen Besuchern ein guter Bekannter. In dem hohen Alter darf der Schimpansen-Senior es sich gutgehen lassen. Ausschlafen und viele Leckereien gehören dazu.