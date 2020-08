Antibiotika-Tests kommunal

Hannover Niedersachsen will die Antibiotika-Überwachung in der Tierhaltung neu ordnen. Danach soll die Kon­trolle dem Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (Laves) entzogen und den Veterinärämtern der Landkreise und kreisfreien Städte zugeschlagen werden. Das ergebe Sinn, weil die Kommunen sofort handeln könnten, so Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag in Hannover. Das Laves wiederum soll die Kontrolle der Tierversuche in 40 niedersächsischen Einrichtungen übernehmen. Mehr Geld für die Veterinärbehörden forderte der Geschäftsführer des Landkreistages, Hubert Meyer. Er sprach von mindestens 10 Millionen Euro. Das entspreche etwa 100 Stellen. Derzeit würden die Kommunen 23 Millionen Euro für ihre 1600 Veterinäre erhalten.