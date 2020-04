Antrag auf Kennzeichen-Verbot

Hannover Die Liste verbotener Autokennzeichen mit Nazi-Bezug soll erweitert werden. Die Regierungsfraktionen der SPD und CDU brachten ihren Antrag am Mittwoch in den Innenausschuss des Landtags ein. Bestimmte Buchstaben-Kombinationen auf Autokennzeichen, die an den Nationalsozialismus erinnern, sind in allen Bundesländern verboten. Dazu zählen etwa KZ, HJ, NS, SA und SS. Ansonsten haben die Länder unterschiedliche Regeln getroffen. Staatsschutz und Verfassungsschutz sollten eine Liste erstellen und den Kfz-Zulassungsstellen an die Hand geben.