Anzeichen für Grippewelle

Hannover Das Landesgesundheitsamt sieht Anzeichen für eine Grippewelle in Niedersachsen. Landesweit sei eine deutlich steigende Zahl von Grippemeldungen verzeichnet worden. In der vergangenen Woche seien in 22 Prozent der eingesandten Rachenabstriche von Patienten mit akuten Atemwegsinfekten Influenzaviren nachgewiesen worden. „Den Höhepunkt der Grippewelle erwarten wir erst im Februar, deshalb kann man sich auch jetzt noch impfen lassen“, sagte der Präsident des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes, Matthias Pulz. Der volle Schutz setze etwa zwei Wochen nach der Impfung ein.